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    HaberlerEge Haberleri Budak’tan kız öğrencilere yurt müjdesi
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    20.06.2020 - 00:09 | | EGE AJANS

    Budak’tan kız öğrencilere yurt müjdesi

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merkez kampüste kız öğrenciler için yapılan yurtta çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı, “İlk etapta 2 bin 600 kız öğrencimize hizmet verecek olan yurdumuz, öğretim yılı başında hazır olacak” dedi

    Budak’tan kız öğrencilere yurt müjdesi

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın merkez kampüs içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kapasitesinin artırılmasına yönelik Ankara’daki girişimleri sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yurt inşaatında sona gelindi. Projenin ilk etabı Eylül ayında tamamlanarak yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin kullanımına sunulacak. Yurt, ilk etapta 2 bin 600 kız öğrenciye hizmet verecek.

    Hızla tamamlandı

    Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Öncelikli ihtiyaçlar olan barınma, beslenme ve güvenlik konularında çeşitli projeler hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun taleplerimize duyarlı yaklaşarak, öğrencilerimizin barınma sorununu çözecek dev projeleri hayata geçirmesi bizler için büyük önem taşımaktaydı. Projenin birinci etabı, 1,5 yılda tamamlandı. Öğrencilerimiz yeni döneme başladıklarında her anlamda modern ve donanımlı yurt binalarında barınacak, sorun büyük ölçüde çözülecek. Başta Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere, konuyla ilgili desteklerini esirgemeyen devletimizin her kademesine teşekkür ederiz” dedi.

    9 bin kişilik

    1. etabın yapımında sona gelinen yurdun üniversite için önem taşadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Budak, “Kampüste bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptırdığı yurt projesi, 9 bin kişinin kullanabileceği kapasiteye sahip. Projenin ilk etabı Eylül ayında tamamlanarak 2 bin 600 kız öğrencimizin kullanımına sunulacak. Bu kapsamda, 35’er metrekarelik odalarda 3-4 öğrenci barınabilecek. Odalar, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tuvalet, duş ve çalışma masası gibi donanımlara sahip. Her katta, çalışma odaları ve mescitler bulunacak. Ayrıca 430 kişilik bir konferans salonu ve 630 kişilik yemekhaneyi bünyesinde barındıran bir sosyal tesis binası var. Bahçede ise öğrencilerin sosyal ve spor aktivitelerine katkı sağlayabilecek parkurlar düşünülüyor. Projenin ikinci etabı ise Eylül’de başlayacak” diye konuştu.

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