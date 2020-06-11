Buğday hasadı sevindirdi

Aydınlı vatandaşlar, samanın 37 lirayı bulmasıyla birlikte hayvanlarına yedirecek bir şey bulamadı. Buğday hasadının başlamasıyla tarlada samanın balyası 20 liranın altına düştü.



Buğdayın kilosu 1 lira 50 kuruş ila 1 lira 60 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Koronavirüs nedeniyle tarıma önem veren çiftçiler, İncirliova’da geçen yıla oranla yüzde 8 daha fazla buğday ekimi yaptı. İncirliova’da 12 bin dekar buğday ekili alan bulunduğu belirtildi. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, “Çiftiler olarak ülkemizi aç bırakmamak için gece-gündüz çalışıyoruz.” dedi.



