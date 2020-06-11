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    HaberlerEge Haberleri Buğday hasadı sevindirdi
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Buğday hasadı sevindirdi

    Aydın'da, kışın balya fiyatı 37 liraya kadar çıkan samanın, buğday hasadının başlamasıyla birlikte 20 liranın altına düşmesi, besiciyi sevindi.

    Buğday hasadı sevindirdi

    Aydınlı vatandaşlar, samanın 37 lirayı bulmasıyla birlikte hayvanlarına yedirecek bir şey bulamadı. Buğday hasadının başlamasıyla tarlada samanın balyası 20 liranın altına düştü.

    Buğdayın kilosu 1 lira 50 kuruş ila 1 lira 60 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Koronavirüs nedeniyle tarıma önem veren çiftçiler, İncirliova’da geçen yıla oranla yüzde 8 daha fazla buğday ekimi yaptı. İncirliova’da 12 bin dekar buğday ekili alan bulunduğu belirtildi. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, “Çiftiler olarak ülkemizi aç bırakmamak için gece-gündüz çalışıyoruz.” dedi.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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