Bugün 24’e kadar evdeyiz

İçişleri Bakanlığı’nca, aralarında İzmir, Muğla, Denizli, Aydın, Balıkesir ve Manisa’nın da bulunduğu 30 büyükşehirde önceki gece saat 24.00’ten, bu akşam 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde kentlerin en işlek caddeleri, sokakları sessizliğe büründü. Vatandaşlar evlerine kapandı. Sokağa çıkan bazı sürücüler de polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Öte yandan saat 22.00 gibi haberi duyan vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde uzun kuyruk oluşturdu. İzmir’de alışveriş yapmak için sokağa çıkan halk; fırın, market, manav ve akaryakıt istasyonlarındaki satış yerlerine akın etti, dolayısıyla trafikte de yoğunluk yaşandı. Bazı alışveriş mekanlarının önünde kuyruk yüzünden tartışma yaşandığı görüldü.

Trafik aksadı

Aydın ve ilçelerindeki market ve fırınlarda da aşırı izdiham görüldü. Vatandaşların dışarıda olmasından dolayı birçok caddede trafik aksadı. Polis ekipleri, özellikle fırınların önlerinde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı, fırınların açık olacağını ifade etti. Muğla’da da vatandaşlar ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala işyerlerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu, çoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Fırına akın ettiler

Denizli’de ise market, fırın ve akaryakıt istasyonlarının önü bir anda doldu. Trafikte araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Sıra bekleyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis, vatandaşları yoğunluk oluşturmamaları yönünde uyardı. Sokağa çıkma yasağını duyan Balıkesirliler de ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarını doldurdu. İşyerleri önünde uzun kuyruk oluşmasından dolayı, polis sık sık uyarıda bulundu.