Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, can dostlarımızı unutmayalım!

Sıcacık yuva Konak

Konak Belediyesi; sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşla el ele verdi ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, sokaktaki can dostların ihtiyaçlarını karşıladı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir temsilcisi Esin Önder ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Abdül Batur, “Biz şehrimizin sokaklarını yuva bilen sevimli dostlarımız için çalışıyoruz. Esas amacımız farkındalık yaratmak” dedi.

3 ton kedi ve köpek mamasını muhtarlıklara ve tespit edilen besleme noktalarına ulaştırıldı. 500 adet mama kabı da beslenme duraklarındaki yerini aldı. Atık araba lastiğinden üretilen 100 adet iki katlı kedi evi ile su geçirmez malzemeden üretilen 150 adet çatılı kedi evi de uygun noktalara yerleştirildi.

Kampüsün sakinleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) akademisyen ve öğrencileri, pandemi koşullarının da etkisiyle mama ve su bulmakta zorlanan, sağlık ihtiyaçları için kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen sokaktaki can dostlar için sevgi nöbeti başlattı. Üniversite yönetimi de her ay yaklaşık 200 kilo mama desteği sağlıyor.

Gönüllü ekipte yer alan İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Öğretim Görevlisi Sedef Ahuoğlu, “Bu ay içinde 8 canlımızı kısırlaştırdık. Kampüsümüzde bulduğumuz yaralı bir karganın tedavi edilmesini sağladık. Acil durumlara karşı, üniversitemizde hayvanseverlerin ulaşacağı özel bir yardım kiti oluşturduk. ‘Foxi’ ve ‘Tilki’ adında kampüsümüzün vazgeçilmezi olan iki köpeğimiz, bir de kirpimiz var” dedi.

‘Evladımız oldu’

Akhisar’da yaşayan iki çocuklu Korkmaz Ailesi, beş yıl önce kızlarının İzmir’den getirdiği görme engelli kediyi sahiplendi. Ailenin ‘Gudi’ ismini verdiği kedi, yeni yuvasında gördüğü sevgi ve bakım ile yeniden hayata bağlandı.

Gudi’yi çocuklarından ayırmadığını belirten Zahide Korkmaz (50), “Kızım Aygül bir veterinerde denk gelmiş. Gözleri görmediği için kimsenin sahiplenmeye yanaşmaması üzerine bize getirdi. Gudi, bize geldiğinde bitkin halde, yavru bir kediydi. İlk zamanlar alışmakta zorlandı. Şimdi balkona çıktığı vakit kapıyı açıp içeri bile giriyor. İki çocuğum var. Gudi de artık benim bir evladım” diye konuştu. l ERSAN ERDOĞAN DHA