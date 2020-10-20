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    HaberlerEge Haberleri ‘Bugün daha güçlüyüz’
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    20.10.2020 - 00:08 |

    ‘Bugün daha güçlüyüz’

    ‘Bugün daha güçlüyüz’

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Türkiye’nin daha iyi bir noktaya gelmesinin ancak bilgi ve bilimle mümkün olacağını söyleyen Pakdemirli, “Elektrikli traktörde Türkiye’nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk. Bu yılın sonunda yavaş yavaş ürünleri almaya başlayacağız. Yüzde 80-90’a varan yakıt tasarrufu var. Dijital Tarım Pazarı’nı hayata geçirdik. 3 ay gibi bir sürede 120 milyon liralık bir ciroya ulaştı. Biz sadece Türkiye’nin toplam tarımsal pazarının yüzde 5’ini buradan yapabilsek birçok probleme buradan çözüm bulabileceğimiz düşünüyorum. Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık adıyla da yeni bir projenin hazırlığı içindeyiz” diye konuştu.

    Herkese açık

    Pakdemirli daha sonra MHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. “Cumhur İttifakı dün olduğundan bugün daha güçlüdür yarın da daha güçlü devam edecek” diyen Pakdemirli, “Bu siyasi amaçlarla yapılmış bir birliktelik değil. Türkiye’nin istikbali ve istiklali için bir araya gelmiş birliktelik. Cumhur İttifakı tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Tek bayrak, tek  vatan, tek millet, tek devlet... Bu dördünü bir arada sindirebilen herkese açık bir ittifak” ifadelerini kullandı.

    Pakdemirli, kısa bir süre önce annesi kaybeden MHP İl Başkanı Veysel Şahin’e taziye dileklerini de iletti. Şahin’in özverili çalışmalarını yakından takip  ettiklerini söyledi. Pandemi döneminde tarım ve gıdanın önemli hale geldiğini dile getiren Şahin de, “Çalışmalarınızdan dolayı teşkilatım ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

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