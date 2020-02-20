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    20.02.2020 - 07:00 |

    Bugüne kadar ne dediysek yaptık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Şubat’ta, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun açılışını yapacak

    Bugüne kadar ne dediysek yaptık

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 22 Şubat’ta İzmir’e geleceğini duyurdu, herkesi açılışa davet etti. Kırkpınar, “Uzunluğu 82 kilometre olan proje ile İzmir’i Çandarlı Limanı’na bağlamış olacağız. İzmir, hak ettiği yatırımlara AK Parti ile kavuştu. Biz hayal kurmuyoruz. Çünkü bugüne kadar ne dediysek hepsini yaptık” diye konuştu.

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