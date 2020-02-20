20.02.2020 - 07:00 |
Bugüne kadar ne dediysek yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Şubat’ta, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun açılışını yapacak
AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 22 Şubat’ta İzmir’e geleceğini duyurdu, herkesi açılışa davet etti. Kırkpınar, “Uzunluğu 82 kilometre olan proje ile İzmir’i Çandarlı Limanı’na bağlamış olacağız. İzmir, hak ettiği yatırımlara AK Parti ile kavuştu. Biz hayal kurmuyoruz. Çünkü bugüne kadar ne dediysek hepsini yaptık” diye konuştu.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.