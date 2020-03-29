Salgın riskinin önüne geçmek için sosyal izolasyonun korunduğunu ve tesislerin boşaltıldığını belirten Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, “Tesislerde sadece iki görevli arkadaş ve tesislerimizde konaklayan futbolcularımız bulunuyor. Onlar da alınan tedbirleri harfiyen yerine getiriyor. Hem A takımımızda hem de altyapımızda herhangi bir çalışma yapılmıyor. Oyuncularımız performanslarını evlerinde korumayı sürdürüyor. Virüsle ilgili gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugünler geçecek” dedi.