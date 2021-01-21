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    21.01.2021 - 00:02 |

    Bulana ödül var

    İZMİR Karabağlar’da yaşayan Derya Durmaz’ın Fransız Buldog cinsi 4 aylık köpeği Zeytin, bahçedeki kulübesinden çalındı.

    Bulana ödül var

    Gece yarısı yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Zanlıların köpeği çaldığını itiraf ettiğini ancak nerede olduğunu söylemediklerini belirten Durmaz, ailenin bir üyesi gibi gördükleri ‘Zeytin’in yerini bilen ya da bulunmasını yardımcı olanlara para ödülü vereceğini söyledi. l DHA

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