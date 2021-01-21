Bulana ödül var

Gece yarısı yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Zanlıların köpeği çaldığını itiraf ettiğini ancak nerede olduğunu söylemediklerini belirten Durmaz, ailenin bir üyesi gibi gördükleri ‘Zeytin’in yerini bilen ya da bulunmasını yardımcı olanlara para ödülü vereceğini söyledi. l DHA