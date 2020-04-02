Bulaşma riski azalacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle hasta olan insanlara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmesi için İzmir’de bir yurt ve otel kiraladı. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen otel ve yurt hem daha iyi koşullarda dinlenmelerini hem de çalışanlardan virüsün başkalarına bulaşma riskini azaltacak. Büyükşehir ile belediye şirketi İZELMAN tarafından 2 aylık süreyle kiralanan otelde 120, yurtta da 80 kişi kalabilecek. Kent merkezindeki otelde öncelik Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarına verildi. Balçova’da kiralanan yurtta ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları kalacak.

Yerleşmeye başladılar

Bu zorlu koşulların birlik beraberlik ve dayanışmayla üstesinden geleceğimize inanıyorum diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sağlığmız için, hayat kurtarmak adına tüm riskleri göze alan sağlık çalışanlarımıza bir nebze olsun yardımcı olabilirsek, onların ve yakınlarının sağlığını koruyabilirsek ne mutlu bize” dedi. Sağlıkçılar, yurt ve otele yerleşmeye başladı.

‘Çok değerlisiniz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özveriyle görevlerine devam eden Eşrefpaşa Hastanesi ile Mezarlıklar Daire Başkanlığı çalışanlarını da ziyaret ederek teşekkür etti. Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na giden Soyer, “Risk altında çalışıyorsunuz. Yaptığınız işin kıymetini biliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Allah’a emanet olun” dedi. Türkiye’deki tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Soyer, “Çok değerlisiniz. Her şeyden önemlisi sizin sağlığınız” dedi.

‘Emeğinize sağlık’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın nedeniyle risk altında çalışan sağlık personeli için tıbbi maske ve atıştırmalık gıda üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın çalışanları ve gönüllülerini ziyaret etti. Soyer, mesai saatleri uzayan sağlık çalışanları için poğaça ve kurabiye yapan eğitmenlere, “Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu artırıyorsunuz” diyen Soyer, dikiş eğitmenlerine de “Elinize, emeğinize sağlık” dedi.

Ortalama 2 bin maske üretildiği, şu ana dek 15 bin maskenin aile sağlığı merkezleri ve belediye kurumlarına dağıtıldığı belirtildi.