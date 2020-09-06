BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bulaşma riskini en aza indiren cihaz
    ABONE OL
    06.09.2020 - 00:03 |

    Bulaşma riskini en aza indiren cihaz

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) kullanılmış maske ve eldivenlerin potansiyel bulaş riski etkisini azaltmak amacıyla sterilizasyon cihazı üretti.

    Bulaşma riskini en aza indiren cihaz

    Kullanılmış maske ve eldivenleri kaynağında sterilize edecek, kapalı bir kutuda muhafaza edip bertarafı için toplanırken de teması sıfırlayacak bir cihaz ürettiklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İlkini Rektörlük binamıza hizmete sunduğumuz cihazımızı kısa süre içerisinde tüm yerleşkelerimizde kullanıma sunacağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık tavsiyede bulundu: Üniversiteler ne zaman açılacak 2020, Üniversiteler online mı devam edecek?

    Bakanlık tavsiyede bulundu: Üniversiteler ne zaman açılacak 2020, Üniversiteler online mı devam edecek?

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Üniversite öğrencileri soruyor: KYK burs - yurt başvuru işlemleri ne zaman başlıyor?

    Üniversite öğrencileri soruyor: KYK burs - yurt başvuru işlemleri ne zaman başlıyor?

    Sıradaki Haber