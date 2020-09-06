Bulaşma riskini en aza indiren cihaz

Kullanılmış maske ve eldivenleri kaynağında sterilize edecek, kapalı bir kutuda muhafaza edip bertarafı için toplanırken de teması sıfırlayacak bir cihaz ürettiklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İlkini Rektörlük binamıza hizmete sunduğumuz cihazımızı kısa süre içerisinde tüm yerleşkelerimizde kullanıma sunacağız” dedi.