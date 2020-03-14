Bulaşmanın önüne hijyenle geçebiliriz

Kişisel hijyene dikkat edilmesi ve fiziksel temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Dizer, şöyle konuştu:



Bağışıklığı güçlendirin



“Hastalık, öksürükle ortaya çıkan bu damlacıklarla bulaşıyor. Damlacıklar eşyalar ve yüzeyler üzerinde bir kaç saat yaşayabilirler. Bu nedenle el temizliğine dikkat etmeli, eller su ve sabunla sık sık yıkanmalıdır. Dünyada Coronavirüs’ten en az etkilenen ülkeler ekvatora yakın olan yani sıcak iklimli ülkelerdir. Çinli bilim adamları bu hastalığın Haziran ayı gibi etkisinin biteceğini öngörüyor. Şu anda hastalığın yayılmasının önüne geçmek için aşırı kalabalık ortamlardan uzak durun. Üst solunum hastalıkları yaşayan kişilerle aranızda mesafe bulundurmaya özen gösterin. En önemlisi de vücudun bağışıklık sistemini güçlü tutmak için stresten uzak durun, bol sıvı tüketin.”