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    HaberlerEge Haberleri Bulgaristan’la işbirliği
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    21.02.2021 - 00:03 |

    Bulgaristan’la işbirliği

    Bulgaristan’da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kırcaali bölgesinin Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman ile Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti.

    Bulgaristan’la işbirliği

    İzmir Balgöç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ve Menderes Balgöç Şube Başkanı Gürkan Altıntaş’ında bulunduğu ziyarette, belediyeler arası işbirliğinin artırılmasına karar verildi. Başkan Kayalar, “Bulgaristan Türkü hemşerilerimizin sesi olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyelerimiz arası dostluğu geliştirmeye ve işbirliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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