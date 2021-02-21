Bulgaristan’la işbirliği

İzmir Balgöç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ve Menderes Balgöç Şube Başkanı Gürkan Altıntaş’ında bulunduğu ziyarette, belediyeler arası işbirliğinin artırılmasına karar verildi. Başkan Kayalar, “Bulgaristan Türkü hemşerilerimizin sesi olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyelerimiz arası dostluğu geliştirmeye ve işbirliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.