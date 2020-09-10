BulutOrman’da anahtar teslimi

Tanyer Yapı’nın Narlıdere’de yaşama geçirdiği BulutOrman’da gerçekleştirilen genel kurul ve teslim töreninde proje sakinleri bir araya geldi. Tüm konuklara katılımları için teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, BulutOrman’ın arazi şartları zor bir proje olduğunu, Türkiye’nin yaşadığı bazı olumsuz durumlara rağmen planlanan şekilde teslim edildiğini söyledi.

Sosyal donatılar

Projenin orman içinde vadi ve körfez manzarasıyla özel bir lokasyonda yer aldığını ifade eden Tanyer, site içinde yer alan sosyal tesisler ve donatıların da evlere ayrı bir değer kattığını vurguladı. Projenin yaşama geçmesindeki katkıları nedeniyle Narlıdere Belediyesi’ne teşekkür eden Tanyer, İzmir’de yeni yatırımlara imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Ali Engin de, Narlıdere’ye doğal yaşam ve mimariyi birleştiren bir proje kazandırdıkları için Tanyer Yapı ailesine teşekkür etti.

Belediye olarak daha yaşanabilir bir ilçe oluşturabilmek için yeni yeşil alanlar, yüzme havuzu, spor tesisleri ve sosyal donatı projelerini yaşama geçirdiklerini dile getiren Başkan Engin, ilçenin gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.