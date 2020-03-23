Tüm dünyada yaşamı durma noktasına getirerek ülkemizde de alınan önlemler kapsamında spor faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan Koronavirüs’e karşı İzmirli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı ve Ferhat Arıcan ile Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen virüse karşı birlik mesajı yayınladı. Federasyon Başkanı Çelen dikkat edilmesi gereken 14 kurala vurgu yaparak, “Biz cimnastik ailesi olarak Sağlık Bakanlığı’nın 14 kuralını uyguluyoruz. Zorunlu olmadıkça evden çıkmıyoruz. Kendiniz ve sevdikleriniz için tedbir alın, evde kalın. Unutmayın; koranavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir” diye konuştu.

‘Talİmatlara uyalım’

İbrahim Çolak salgına karşı evde kalınması gerektiğini belirterek, “Uymamız gereken bazı kurallar var ve mümkün olduğu kadar evlerimizde durmaya gayret gösterelim. Evimde durduğum süre boyunca egzersizlerimi yapmaya devam ediyorum. Siz de eğer gerekli talimatlara uyar ve yetkililerin söylediklerini dikkate alırsanız en kısa sürede bu virüsü atlatabiliriz” diye konuştu.

‘UZMANLARA KULAK VERİN’

3 noktanın altını çizen Ahmet Önder, “Hem ülkemiz hem de dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Burada yapılacak en önemli 3 şey; birincisi; sakin kalmak ve sakin kalamayanlara yardımcı olmak. İkincisi; hiç umursamayanlara hastalığın boyutlarını sabırla anlatmak. Üçüncüsü; uzmanlara kulak verip yanlış bilginin yayılmasını engellemek. Sağduyuyla ve akılla çözülemeyecek şey yoktur. Bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.

‘SAĞLIKLI BESLENİN’

Nazlı Savranbaşı virüsle ilgili, “Sağlık uzmanlarının verdiği bütün kurallara uyalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sağlıklı beslenelim ve sıvı tüketimini artıralım. Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayalım, antrenmanlarımızı evden devam ettirelim. Bu kurallara uydukça her şey daha güzel olacak” dedi.

‘EVDEN ÇIKMAYIN’

Sağlık çalışanlarının mücadelesine dikkat çeken milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da, “Sağlık sektöründe çalışan milyonlarca insan kendilerini riske atarak bizim için çok büyük bir mücadele veriyor. Lütfen zaten zor olan işlerini daha da zorlaştırmayın, evden çıkmayın. İş, eğitim ve sosyal hayatınızı ev koşullarına uyarlamak inanın hiç de zor değil. Dengeli beslenin, iyi uyuyun, evde yapabileceğiniz egzersizler ile bağışıklık sisteminizi sağlam tutun” diye konuştu.