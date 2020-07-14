Burak’ın isteğini yerine getirdiler

Yunusemre Belediyesi, zihinsel geriliği bulunan Burak Karaca’nın (14) çöp kamyonu binme isteğini yerine getirdi. Engelli gencin isteğini yerine getiren belediye ekibi, Burak ve babasını yeni belediye şantiyesine götürdü. Şantiyede çöp kamyonuna binen Burak ve babası kamyonla tur attı.

Baba Şahin Karaca, “Oğlum, her gördüğünde çöp kamyonlarının peşinden gidiyor. Bizi kırmayan Başkanımız Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum” dedi.