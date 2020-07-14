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    HaberlerEge Haberleri Burak’ın isteğini yerine getirdiler
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    14.07.2020 - 07:00 |

    Burak’ın isteğini yerine getirdiler

    Yunusemre Belediyesi, zihinsel geriliği bulunan Burak Karaca’nın (14) çöp kamyonu binme isteğini yerine getirdi.

    Burak’ın isteğini yerine getirdiler

    Yunusemre Belediyesi, zihinsel geriliği bulunan Burak Karaca’nın (14) çöp kamyonu binme isteğini yerine getirdi. Engelli gencin isteğini yerine getiren belediye ekibi, Burak ve babasını yeni belediye şantiyesine götürdü. Şantiyede çöp kamyonuna binen Burak ve babası kamyonla tur attı.
    Baba Şahin Karaca, “Oğlum, her gördüğünde çöp kamyonlarının peşinden gidiyor. Bizi kırmayan Başkanımız Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum” dedi.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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