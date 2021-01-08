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    HaberlerEge Haberleri ‘BURBEL ZEYTİN’ sofraları süslüyor
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    08.01.2021 - 07:00 |

    ‘BURBEL ZEYTİN’ sofraları süslüyor

    Edremit Körfezi’nin en fazla zeytin ağacına sahip olan Burhaniye Belediyesi, yeni dönem zeytinlerin hasadını gerçekleştirdi.

    ‘BURBEL ZEYTİN’ sofraları süslüyor

    Edremit Körfezi’nin en fazla zeytin ağacına sahip olan Burhaniye Belediyesi, yeni dönem zeytinlerin hasadını gerçekleştirdi. Hasat emekçilerinin günlük kişi başı 100 kilo (1 çuval) ortalamasının üzerinde topladığı 82 ton zeytin, işlenerek yağa dönüştürüldü. TARİŞ Zeytinyağı fabrikalarında el değmeden 23-25 derece sıcaklıkta soğuk sıkım olarak işlenen zeytinyağı, özel olarak şişelenerek ‘BURBEL ZEYTİN’ markasıyla satışa çıkartıldı.
    Bu yıl ki mahsulün kaliteli olduğunu belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Erken hasat ve soğuk sıkım olarak yağımız daha da nitelikli. Ülke çapında lezzeti bakımından kendini kanıtlamış yağımız sofralarda vatandaşlarımızla buluşacak” dedi. Ayrıca, zeytinyağı ve sabun almak isteyen vatandaşlar için www.burbelzeytin.com adresinden satışta kolaylıklar sunuluyor.

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