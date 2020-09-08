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    08.09.2020 - 00:00 |

    Burekovic Göz Göz’de

    Göztepe, son olarak sol bek Dzenan Burekovic ile prensipte anlaştı. Sarı kırmızılılar, İzmir’e getirilen Boşnak futbolcuda herhangi bir sağlık sorunu çıkmazsa sözleşme imzalayacak

    Burekovic Göz Göz’de

    Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer döneminde şu ana kadar Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay, Adanaspor’dan kaleci İrfan Can, Aris’ten Ideye ve Gorica’dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic ile prensipte anlaştı. Son olarak Macaristan’ın Ujpest ekibinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun İzmir’e geldiği öğrenildi. İzmir’de sağlık kontrolünden geçirilecek Burekovic’te herhangi bir sağlık sorununa rastlanmazsa oyuncuyla sözleşme imzalanacağı açıklandı.

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