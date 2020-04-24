24.04.2020 - 00:04 |
Burhaniye ‘de saygı duruşu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılı Burhaniye’de çelenk töreniyle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.