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    16.04.2020 - 00:01 |

    Burhaniye koruma altında

    Burhaniye Belediyesi, koronavirüs nedeniyle mağdur olan işçi esnaf ve geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik izinli nakdi bağış ve gıda yardımı kampanyası başlattı. Başkan Deveciler belediye ile vatandaşın el ele olduğunu söyledi, “Bütün herkesi kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum” dedi

    Burhaniye koruma altında

    Türkiye’de etkisini artıran koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemleriyle ilklere imza atan Burhaniye Belediyesi, başlattığı bağış kampanyasıyla da ilçe genelinde dayanışmanın en güzel örneğini uyguluyor. Belediye, Başkan Ali Kemal Deveciler’in önderliğinde, virüs salgını sonrası dükkânını kapatmak zorunda kalan esnaf ile işsiz kalan vatandaşların mağduriyetini bir nebze olsun gidermeyi hedefliyor. Belediye, bağış kampanyasından, geliri olmayan 65 yaşın üzerindeki kesimin de yararlanmasını öngördü.

    Kovid-19 salgınının etkisiyle mağdur olanlara yönelik kampanyayla, vatandaşların ekonomik düzeyinde iyileştirme yapılmasını hedefleyen Başkan Ali Kemal Deveciler, ‘Belediye Vatandaş El Ele’ sloganıyla nakdi bağış ve gıda yardımı kampanyasını başlattı.

    ‘Bunu da atlatacağız’

    Yardımların, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nda Burhaniye Belediye Başkanlığı adına açılan hesaplarda toplanacağını duyuran Deveciler, gıda yardımı başlattıklarını da vurguladı. Başkan Deveciler, ülkenin içinde bulunduğu durumun elbirliğiyle atlatılabileceğini, Burhaniyelilerin birbirlerine olan vefalarını bu günlerde göstermesi gerektiğini belirtti, “Bu süreci, el ele vererek birlikte başaracağız. Bununla ilgili olarak üzerimize düşen neyse, en iyi şekilde yapacağız. Ülkemizi daha sağlıklı günlere hazırlayacağız. Belediye olarak, yasal anlamda bütün prosedürleri uygulayarak çalınacak tüm kapıları çalıyoruz. Sizleri güzel günleri tekrar yaşamak için, bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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