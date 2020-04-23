23.04.2020 - 00:02 |
Burhaniye’de havai fişek şovu
Burhaniye Belediyesi, evde kalmak zorunda olan çocukları unutmadı, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Kutlama kapsamında evlere bayrak ve maske dağıtımı başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak kutlamalar, anons hoparlörlerinden güne yakışan marşlar ve şarkıların çalınmasıyla devam edecek. Cumhuriyet Meydanı ve Ören Sahil Meydan’da gerçekleşecek havai fişek gösterisiyle coşku tavan yapacak.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.