Burhaniye’de havai fişek şovu

Kutlama kapsamında evlere bayrak ve maske dağıtımı başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak kutlamalar, anons hoparlörlerinden güne yakışan marşlar ve şarkıların çalınmasıyla devam edecek. Cumhuriyet Meydanı ve Ören Sahil Meydan’da gerçekleşecek havai fişek gösterisiyle coşku tavan yapacak.