BİST98.1710,57EURO7,560,02USD6,98-0,03ALTIN385,191,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Burhaniye’de havai fişek şovu
    ABONE OL
    23.04.2020 - 00:02 |

    Burhaniye’de havai fişek şovu

    Burhaniye Belediyesi, evde kalmak zorunda olan çocukları unutmadı, çeşitli etkinlikler düzenledi.

    Burhaniye’de havai fişek şovu

    Kutlama kapsamında evlere bayrak ve maske dağıtımı başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak kutlamalar, anons hoparlörlerinden güne yakışan marşlar ve şarkıların çalınmasıyla devam edecek. Cumhuriyet Meydanı ve Ören Sahil Meydan’da gerçekleşecek havai fişek gösterisiyle coşku tavan yapacak.

    BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a  getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında  Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber