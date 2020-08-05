BİST1.0870.00EURO8.200.46USD6.910.24ALTIN447.731.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Burhaniyeli hayırseveri ağırladı
    ABONE OL
    05.08.2020 - 07:00 |

    Burhaniyeli hayırseveri ağırladı

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Almanya’da yaşayan ve memleketi Burhaniye’deki ihtiyaç sahibi 150 çocuğun ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan bağışçı Meltem Değirmenci’yi makamında ağırlayıp teşekkür etti.

    Burhaniyeli hayırseveri ağırladı

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Almanya’da yaşayan ve memleketi Burhaniye’deki ihtiyaç sahibi 150 çocuğun ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan bağışçı Meltem Değirmenci’yi makamında ağırlayıp teşekkür etti. Burhaniye adına bu tür güzel vefa örneklerinin çoğalmasını temenni eden Deveciler, “İlçemizin yetiştirdiği değerlerin, tekrar ilçemiz adına güzel işlere imza atması bizi gururlandırıyor” dedi. Değirmenci ise, insanların ve özellikle çocukların mutluluğuna şahit olmanın çok özel bir duygu olduğunu belirtip katkılarının devam edeceğini dile getirdi.

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Prof. Leblebici’ye Üstün Başarılı Mezun Ödülü

    Prof. Leblebici’ye Üstün Başarılı Mezun Ödülü

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    Fındık işçilerine korona taraması

    Fındık işçilerine korona taraması

    Sıradaki Haber