Burhaniyeli hayırseveri ağırladı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Almanya’da yaşayan ve memleketi Burhaniye’deki ihtiyaç sahibi 150 çocuğun ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan bağışçı Meltem Değirmenci’yi makamında ağırlayıp teşekkür etti. Burhaniye adına bu tür güzel vefa örneklerinin çoğalmasını temenni eden Deveciler, “İlçemizin yetiştirdiği değerlerin, tekrar ilçemiz adına güzel işlere imza atması bizi gururlandırıyor” dedi. Değirmenci ise, insanların ve özellikle çocukların mutluluğuna şahit olmanın çok özel bir duygu olduğunu belirtip katkılarının devam edeceğini dile getirdi.