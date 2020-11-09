Burhaniye’ye 53. fabrika...

Burhaniye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan Karayaz Zeytinyağı Fabrikası hizmete girdi. Yüzde 65 hibe desteği verilen fabrikanın kurdelesi Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, işletme sahibi Naim Karayaz ve ailesi tarafından kesildi. Günlük 160 ton zeytin işleme kapasitesine sahip fabrikanın hizmete girmesi zeytincileri sevindirirken, yörede devlet desteğiyle yaptırılan modern zeytinyağı fabrikalarının sayılarının arttığı bildirildi. Modern fabrikaların çoğalmasını istediklerini belirten Başkan Deveciler, “Tesislerin artmasıyla üreticilerin ürünü daha iyi değerlenecek ve zeytinyağında kalite artacaktır” dedi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Pala da, ilçenin 53’üncü zeytinyağı fabrikası olduğunu söyledi. -SEFER TALAY DHA