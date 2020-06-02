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    HaberlerEge Haberleri Burhaniye’ye park
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    02.06.2020 - 07:00 |

    Burhaniye’ye park

    Burhaniye’de ek çocuk oyun parkları yapılıyor.

    Burhaniye’ye park

    Burhaniye’de ek çocuk oyun parkları yapılıyor. Normalleşme sürecinde çocuk oyun grupları yaz sezonuna hazırlanıyor. Özellikle sezon yoğunluğun yaşanacağı sahil mahallelerindeki parklar tek tek kullanıma açılıyor.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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