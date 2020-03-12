Burs sofradan

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin, eğitim dünyasıyla kentteki sanayi ve siyaset dünyasını bütünleştirmeyi amaçlayan etkinlikleri, Asırlık Lezzetler ile başlıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türk ve dünya mutfağının birbirinden özel lezzetleri ile gizemli öykülerini, bilim ışığında gün yüzüne çıkarmak amacıyla “Yemek Masası / Asırlık Lezzetler” isimli etkinlik serisi başlatıyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın da desteğiyle hayata geçirilen serinin ilki, 17 Mart günü saat 19.30’da, İZTO Teras Restoran’da gerçekleştirilecek. Etkinliklerden elde edilecek gelir, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılacak. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ve gizemli öykülerinin konuklarla paylaşılacağı, tarihe ışık tutacak etkinlik serisi, “Göbeklitepe: Mutfağın Doğuşu” başlıklı ilk buluşma ile başlayacak.

Etkinlik serisinin üniversite-şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Türkiye’ye örnek olacak ‘Kampüsİzmir’ modelini uygulamaya başladık. Üniversite ile şehir bütünleşmesini sadece eğitim değil, tüm alanlarda gerçekleştirmek; ülkemize ve şehrimize değer katacak projeleri ortaya koymak, bu modelin olmazsa olmazı” dedi.

Kültür paylaşımı

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk ise, “Yemek, benzersiz kültürümüzü paylaşmamızı sağlıyor. Ekonomik ve politik bir araç olarak yemek, dünyanın şekillenmesinde tarih boyunca çok önemli roller üstlendi” dedi.

MENÜDE NELER VAR?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu yönetimindeki öğrencilerin hazırlayacağı, neolitik dönemden günümüze uzanan menü, şu lezzetlerden oluşuyor: “Çiğ bulgurlu tartar, sumaklı Bostana, kıtır Anadolu yufkası, kavurga, nar ekşisi, zeytin közü tütsülü soğuk et, köz kök sebzeler, Urfa acur kurusu, kaya tuzu fıstık ezmesi, isot kreması, sumak ekşisi, kenger sakızı yağı, yoğurtlu kızılbuğday lebenisi, Maraş tarhana kıtırı, ağır ateşte pişmiş kuzu kaburga, yarma buğday keşkeği, erik glaze, hardal otu, buğday muhallebisi, tereyağlı ekşi maya dondurma, kıtır kadayıf, nar kompostosu.”