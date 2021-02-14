Buruk festival

Açılış, Tarihi Hızırşah Kültür Evi’nde, Kaymakam Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, belediye meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam Çoban, bundan önceki etkinliklerde 25-30 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi. Başkan Uçar da, badem ağaçlarının çiçek açtığını, bunun baharın erken geleceğinin habercisi olduğunu belirtti.