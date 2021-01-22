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    22.01.2021 - 07:00 |

    Buruk hasat...

    Karaburun’da 157 çiftçi tarafından 200 dekar alana ekilen nergis hasadında son günlere gelindi.

    Buruk hasat...

    Karaburun’da 157 çiftçi tarafından 200 dekar alana ekilen nergis hasadında son günlere gelindi. 3 yıldır ocak ayında yapılan ve satışları artırdığı belirtilen Nergis Festivali’nin bu sene pandemi nedeniyle yapılamayacak olması üreticileri üzdü. Bozköy Mahallesi’nde nergis yetiştiren Abdullah Kaya (36), “Önceki yıllarda festivallerde rekabet olurdu. Bahçemizde her yıl 50 bin nergis hasat edip, mezata gönderiyoruz. 50’şer dal çiçekten oluşan nergisin demet fiyatı yılbaşından önce 30 lira civarındayken, şimdi 4.5 liradan satılıyor” dedi. Üretici Emine Çelebi (72) ise “Çiçeklerimizin bazılarında hastalık oldu. Bu sene işlerimiz düşük, ürün tarlada kaldı” diye konuştu.

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