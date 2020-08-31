Buruk kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Narlıdere Şehitliği’ndeki çelenk koyma töreniyle kutlandı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleşen törende; Garnizon Komutanlığı, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri şehitlik anıtına bırakıldı. Törende; Milli mücadele şehitleri anısına dualar okundu. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Belediye Başkanı Ali Engin, “98 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar sönmeyecek. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bize bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz” dedi.