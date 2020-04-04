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    04.04.2020 - 00:04 |

    Bütçeden katkı

    Bütçeden katkı

    Salgından dolayı sokağa çıkamayanların yardımına koşan Torbalı Ticaret Odası, bin 500 ihtiyaç sahibi aileye daha erzak verecek.

    Torbalı Ticaret Odası (TTO), Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak yardımı yapıyor. Ramazan ayında TOBB’un gönderdiği erzak yardımını da yüzde yüz artıran oda yönetimi, bin 500 ihtiyaç sahibi aileye erzak dağıtacak. Miktarı daha da artırmak için işinsanlarından da destek istenecek. Yardımların Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Vefa Grubu vasıtası ile dağıtacaklarını açıklayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “TOBB her yıl yaptığı yardımı odamız bütçesini kullanıp artırmaya karar verdik. Ülkemize bugün yardımcı olmayacağız da ne zaman yardımcı olacağız” dedi.

    Üyeleri unutmadı

    Öte yandan üyelerle telefonla sürekli iletişimde olduklarını ve sorunları tespit edp ilgili kurumlara ilettiklerini belirten Olgun, “TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sürecin başladığı ilk günden beri tüm sorunları bizlerden talep etti ve hepsinin çözümünün hayata geçmesi için Cumhurbaşkanımız ve ilgili kurumlar nezdinde tüm girişimleri gerçekleştirdi. Kısa Çalışma Ödeneği, Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresinin Uzatılması, Muhtasar ve KDV Beyannamelerine İlişkin Ödeme Ertelenmesi, Üç Kamu Bankasından ‘İşe Devam Kredi Desteği’, KOBİ Alacakları Devlet Garantisinde Sigortalanması, Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) Vade Uzatımı gibi destek paketleriyle sorunlar çözüldü” şeklinde konuştu.

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