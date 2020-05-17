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    HaberlerEge Haberleri Butik otellere talep arttı
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    17.05.2020 - 00:01 |

    Butik otellere talep arttı

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, koronavirüsten uzak kalacak şekilde tatil planları başladı. Büyük otellere göre daha az kalabalık olan ve ortak kullanım alanları minimize edilen butik otellere olan talep arttı.

    Butik otellere talep arttı

    Bu yıl muhtemelen yabancı turistin gelemeyeceğini, yerli turiste yönelik bir sezon olacağını ifade eden Çeşmeli işletmeci Mutlu Duman, “İnsanların bin kişilik bir otele gidip kalabalığın içine girmeyi tercih edeceklerini düşünmüyorum. Bu süreçte tekne ve çadır gibi alternatif tatiller de planlanacaktır” dedi.

    ‘Yarı yarıya azalttık’

    Haziran ayının ilk haftası açılmayı planladıklarını belirten Duman, “Beklentilerimiz bu sezon düşü ama ümitliyiz. Otelimizde gerekli tedbirleri aldık. Normalde kahvaltı alanımızda 10 masa vardı, şimdi bu sayıyı 4’e düşürdük, normalde 8 şezlongumuz vardı, şimdi 4’ünü kullanıyoruz. Biz 12 odalı bir butik oteliz, bunların hepsini değil de 6-7 odayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Zaten biz butik oteller olarak hijyen konusunda gayet iyi performans sergiliyorduk, bu konuda daha da hassas çalışacağız” diye konuştu. 

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