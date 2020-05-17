Butik otellere talep arttı

Bu yıl muhtemelen yabancı turistin gelemeyeceğini, yerli turiste yönelik bir sezon olacağını ifade eden Çeşmeli işletmeci Mutlu Duman, “İnsanların bin kişilik bir otele gidip kalabalığın içine girmeyi tercih edeceklerini düşünmüyorum. Bu süreçte tekne ve çadır gibi alternatif tatiller de planlanacaktır” dedi.

‘Yarı yarıya azalttık’



Haziran ayının ilk haftası açılmayı planladıklarını belirten Duman, “Beklentilerimiz bu sezon düşü ama ümitliyiz. Otelimizde gerekli tedbirleri aldık. Normalde kahvaltı alanımızda 10 masa vardı, şimdi bu sayıyı 4’e düşürdük, normalde 8 şezlongumuz vardı, şimdi 4’ünü kullanıyoruz. Biz 12 odalı bir butik oteliz, bunların hepsini değil de 6-7 odayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Zaten biz butik oteller olarak hijyen konusunda gayet iyi performans sergiliyorduk, bu konuda daha da hassas çalışacağız” diye konuştu.