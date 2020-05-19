Bütün sokaklar Atatürk’e çıkıyor!

Ödemiş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını özel kliplerle kutluyor. Ödemiş’te kurtuluş mücadelesi ve Cumhuriyet kazanımlarını yansıtan cadde, sokak ve meydan adlarından yola çıkılarak hazırlanan klip çalışmasında geçmişten günümüze unutulmaz şarkılarla ve şiirlerle Büyük Önder Atatürk’e duyulan sevgi, saygı, minnet ve özlem, “Bizim sadece şarkılarımız değil, sokaklarımız da sana çıkar. Her şarkıda, her sokakta sen varsın” cümleleriyle anlatılıyor. Klip, sosyal medyadan büyük ilgi görüyor.