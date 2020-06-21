'Bütün sorunların üstesinden geliriz'

CHP İzmir Büyükşehir Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında yapılan anketlerin, halkın kandilerine desteğini ortaya koyduğunu belirtti. egedesonsoz.com’un haberine göre toplantı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in başkanlığında, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapıldı.



Partisinin meclis üyelerine seslenen, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Tunç Soyer ve tüm meclis üyelerine salgın süresince gösterdikleri çaba ve CHP’ye yakışan hizmetler için teşekkür etti. Büyükşehir Başkanı Soyer de meclisin önünde önemli ve birikmiş konular olduğunu, yeni dönemin yoğun bir tempoda geçeceğini ifade etti.



‘Eleştiriler de olacak’



Kovid-19 sürecinde önemli dayanışma kampanyalarını yaşama geçirdiklerini, İzmirlilerin bu sürece sahip çıkmalarının da çok önemli ve anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Tunç Soyer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları hakkında yapılan anketler, halkın rekor seviyedeki desteğini gösteriyor. Bize eleştiriler, saldırılar hep olacak ama biz İzmir için İzmirliler için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok.”



‘Yurttaşa dokunmak en önemli görevim’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu tarafından Sürdürülebilir Değişim başlığıyla düzenlenen sanal söyleşide, koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için başlattıkları yurttaş dayanışmasına vurgu yaptı, “İnsanlar, belediyelerini ve belediye başkanlarını kötü zamanlarında yanlarında görmek isterler. Yurttaşlarımla bağlantılı olmak, onlara dokunmak, ilgilenmek benim görevlerimin en önemlisi” diye konuştu.



Türkiye’den tek konuk



İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, interaktif platforma Türkiye’den katılan tek konuk oldu. Salgından çok şey öğrendiklerini belirten Soyer, “Kentimizi ve yurttaşlarımızı korumak için, bir dizi olası şok ve baskıya karşı dayanıklı olma ihtiyacını daha iyi bilir hale geldik” dedi.