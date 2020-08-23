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    HaberlerEge Haberleri Bütünsel yaklaşım modeli, Yenidoğu’yla izmir’de
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    23.08.2020 - 00:03 |

    Bütünsel yaklaşım modeli, Yenidoğu’yla izmir’de

    Eğitime getirdiği ‘bütünsel’ yaklaşım modeli ile tanınan Yenidoğu Eğitim Kurumları, Bornova’daki kampus yatırımını tamamladı. Anaokulunda da Montessori eğitim sistemini kullanan Yenidoğu, bu yöntemle özgüveni yüksek öğrenciler yetiştiriyor. Yenidoğu Montessori anasınıfları, sakin ve özgür bir eğitimin yaşandığı, çocukların kendi işlerini kendilerinin gördüğü, istedikleri çalışmayı yapabildiği, minyatür gerçek hayat ortamları olarak kurgulanıyor.

    Bütünsel yaklaşım modeli, Yenidoğu’yla izmir’de

    Türkiye’ye yeni ve çağdaş bir eğitim modeli kazandırma hedefi ile yola çıktıklarını anlatan Yenidoğu Okulları Genel Müdürü Ramazan Salman, “Eğitimin sadece okulculuk faaliyeti olarak değil, öğrencinin akademik, psikolojik ve fizyolojik gelişimine etki eden her bir aşamasının bir felsefe çerçevesinde profesyonel olarak yapılandırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Dolayısıyla Yenidoğu olarak sektörümüzden farklı şekilde eğitimi bütünsel olarak ele alıyor, tüm kurumsal yapılanmamızı buna göre kurguluyoruz” diye konuştu. Yenidoğu Bütünsel Eğitim Sistemi hakkında bilgi veren Salman, şöyle devam etti:

    Özel birimler

    “Program Geliştirme Birimimiz ile özgün öğretim programları ve müfredat geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Materyal Geliştirme Birimimiz ile programlarımızla tutarlı eğitim öğretim materyalleri geliştirip üretiyoruz. Ayrıca Yenidoğu Akademi ile öğretmen adaylarına, iş garantili olarak üç yıla yayılan bir eğitim imkanı sunuyor, kurumumuzda görev alan eğitimcilerimizi sürekli geliştiriyoruz.”

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