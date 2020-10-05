Büyük Altay kanatlandı

TFF 1. Lig’de deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 81. dakikada Fransız golcüsü Armand Gnanduillet’in golüyle 1-0 yenen Altay, zirve yarışına ağırlığını koydu. Siyah beyazlılar, üst üste Eskişehirspor ve Keçiörengücü galibiyetleriyle çıkışa geçti. Milli araya 7 puanla giren Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, “Neredeyse 20 yeni oyuncu aramıza katıldı. Elbette böyle bir takımın oturması kolay değil. Milli maç arasında takımda taşlar yerine oturacak. Üzerine koyarak gidiyoruz. Kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Adaptasyon süreci bitince daha pozitif ve çağdaş futbol oynayacağız. Şu anki durumumuzdan memnunum” diye konuştu.