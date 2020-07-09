"Büyük Altay sahipsiz değil"

TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay’da Başkan Ekmekçioğlu, son haftalarda hakem ve kural hataları sebebiyle yaşanan puan kayıplarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile resmi görüşmeler yaparak, “adalet” istediğini dile getirdi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, “Büyük Altay sahipsiz değildir” mesajı paylaşıldı. Yazılı açıklamada, “Koca bir sezonun emeğini kaybetmeye sebep olacak kadar kritik hakem hataları ile ilgili olarak bugün Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile resmi görüşmeler yapılmıştır” denildi.



‘Adaletli olunsun’

Siyah beyazlı kulüp, “Hakem hatalarının, ayrıca yapılan hak ihlallerinin de bir daha yaşanmaması için hakemlerimizin tüm müsabakalarda daha dikkatli karar vermelerini, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nun adaletli ortamı sağlamalarını bekliyoruz. Altay sadece bir spor kulübü değildir. Kimsenin Büyük Altay’ı sahipsiz sanmaması gerektiğini bir kez daha vurgular, konunun yakinen takipçisi olacağımızı başta Büyük Altay camiası olmak üzere tüm kamuoyuna duyururuz” ifadeleriyle açıklamalarını sürdürdü. Yönetim ise, “Bu süreçte birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Büyük Altay’ın menfaati ve haklılığı için taraftarımızın sosyal medya plaformlarında etkin bir şekilde hak arayışına katılmalarını önemle rica ediyoruz” dedi.