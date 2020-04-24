Büyük bir liderin evlatlarısınız

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yaşının evlerde de olsa coşkuyla kutlanması gerektiğini belirten Başkan Batur, “Sizler dünyaya emsal olmuş, çok büyük bir liderin çocuklarısınız. Biliyorum, günlerdir evlerinizden çıkamıyorsunuz. Ama bu durum, 23 Nisanımızı her zamankinden daha büyük coşkuyla kutlamamıza engel değil. Çünkü bugün bir araya gelemesek de, kalplerimiz aynı heyecanla çarpıyor” dedi.