24.04.2020 - 00:04 |
Büyük bir liderin evlatlarısınız
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukları bayram mesajlarını paylaşmaya ve 23 Nisan neşesini birlikte yaşamaya davet etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yaşının evlerde de olsa coşkuyla kutlanması gerektiğini belirten Başkan Batur, “Sizler dünyaya emsal olmuş, çok büyük bir liderin çocuklarısınız. Biliyorum, günlerdir evlerinizden çıkamıyorsunuz. Ama bu durum, 23 Nisanımızı her zamankinden daha büyük coşkuyla kutlamamıza engel değil. Çünkü bugün bir araya gelemesek de, kalplerimiz aynı heyecanla çarpıyor” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.