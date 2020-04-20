Büyük buluşma

Koronavirüs pandemisi sebebiyle liglere verilen arada İzmir’i profesyonel liglerde temsil eden Altay, Altınordu, Göztepe ve Karşıyaka’nın başkan ve yöneticileri, ulusal bir radyo programında bir araya gelerek gündemlerini değerlendirdiler. Esprili bir şekilde birbirlerine takılan kulüp yöneticileri, İzmir derbilerini önümüzdeki yıllarda Süper Lig’de sürdürmeyi dileyerek, İzmir futbolunda dostluk ve birliktelik mesajı verdiler. Buluşmada ilk sözü alan Talat Papatya, “En son Spor Bakanlığı, Kulüpler Birliği Vakfı ve Futbol Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde mayıs ayının ilk haftalarından antrenmanlar başlayacak. Öngörü olarak da haziran başı ya da ortası gibi maçların oynanması dile getirildi. Umarım bu öngörü gerçekleşir. Galibiyetlerimizi, mağlubiyetlerimizi, beraberliklerimizi, özledik; asıl birlikteliğimizi özledik. Çok şükür bizim tüm testlerimiz negatif çıktı” ifadelerini kullandı.



TFF’nin kararını bekliyoruz



Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge, “Futbol akademisinde ve spor okullarında eğitim gören öğrencilerimiz ile A Takım’daki futbolcularımızı evlerine gönderdik. Bünyemizde 13 bin çocuğumuz, 135 spor okulumuz var. Onları tatil ettik” dedi.

“Evde kal” sloganıyla oyunculara program verdiklerini belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise, “Oyuncularımız titiz davranıyorlar. Bizler de dezenfekte çalışmaları yaparak onları bilgilendiriyoruz” dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Kulüpler olarak ekonomik sıkıntıdaydık ve 300 yılda bir görünecek pandemi denk geldi. Futbolda Play Off içindeydik, baskette lig ikincisiydik ve Avrupa’da kupaya doğru gidiyorduk. En önemli favorisiydik” ifadelerini kullandı.



‘Eylül’de başlasın’



Başkan Büyükkarcı, “Şahsi fikrim liglerin eylül ayından önce başlamasını uygun görmüyorum. Sağlıktan önemli bir şey yok” dedi. Büyükkarcı’nın, “Ligler eylülde başlasın” görüşüne saygı duyduğunu ancak katılmadığını belirten Talat Papatya, “Ben liglerin başlamasını isterken, kendi bilgime dayalı değil, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görüşüne göre karar bekliyorum. Liglerin oynanmama durumunda kulüpler batar” dedi. Papatya’nın fikirlerine katıldığını belirten Ekmekçioğlu, “Bu işin bir mali tarafı var, organizasyon tarafı var, TFF’den karar bekliyoruz.Eylül bu anlamda geç olur” dedi.



65 yaş esprisi



Altay’ın genç Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, canlı yayında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a esprili bir göndermede bulundu. Ekmekçioğlu, yayına katılan kırmızı lacivertli kulübün CEO’su Barış Orhunbilge’ye Başkan Özkan’ın 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağına takılıp takılmadığını merak ettiğini sordu. Orhunbilge de soruya zaten tedbir olarak evde kaldıklarını söyleyerek yanıt verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir’de kulüpler arasındaki dostluk ortamı ve tatlı rekabetin örnek olması gerektiğini yineleyerek “Biz birlikte güçlüyüz” diye konuştu.