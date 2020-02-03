Büyük destek

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde kıyıda yer alan bir kısım taşınmazların kiralama ihalesine karşı çıkan Ayvalık Belediyesi, EMITT Fuarı’ndaki standında imza kampanyası başlattı. Saatler içinde yüzlerce imza toplandı.

Ayvalık’ı seviyoruz

Standı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu desteğini açıkladı. Ayvalık’ı çok beğendiğini belirten Kosova Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ise, “Buraların imtina ile korunması gerek” dedi. “Talebimiz karşılanmazsa dava yoluna gidilecek” diyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Bu girişimi püskürteceğiz. Sürecin takipçisiyiz” diye konuştu.