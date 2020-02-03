BİST119.140-0,59EURO6,63-0,09USD5,98-0,01ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Büyük destek
    ABONE OL
    03.02.2020 - 00:04 |

    Büyük destek

    Büyük destek

    Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde kıyıda yer alan bir kısım taşınmazların kiralama ihalesine karşı çıkan Ayvalık Belediyesi, EMITT Fuarı’ndaki standında imza kampanyası başlattı. Saatler içinde yüzlerce imza toplandı.

    Ayvalık’ı seviyoruz

    Standı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu desteğini açıkladı. Ayvalık’ı çok beğendiğini belirten Kosova Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ise, “Buraların imtina ile korunması gerek” dedi. “Talebimiz karşılanmazsa dava yoluna gidilecek” diyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Bu girişimi püskürteceğiz. Sürecin takipçisiyiz” diye konuştu.

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber