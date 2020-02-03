03.02.2020 - 00:04 |
Büyük destek
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde kıyıda yer alan bir kısım taşınmazların kiralama ihalesine karşı çıkan Ayvalık Belediyesi, EMITT Fuarı’ndaki standında imza kampanyası başlattı. Saatler içinde yüzlerce imza toplandı.
Ayvalık’ı seviyoruz
Standı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu desteğini açıkladı. Ayvalık’ı çok beğendiğini belirten Kosova Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ise, “Buraların imtina ile korunması gerek” dedi. “Talebimiz karşılanmazsa dava yoluna gidilecek” diyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Bu girişimi püskürteceğiz. Sürecin takipçisiyiz” diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.