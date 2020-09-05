05.09.2020 - 00:02 |
Büyük final yarın
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde, bu yıl 23. kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, salgının artış göstermesi nedeniyle sıkı tedbirler altında gerçekleşecek.
Yarın sınırlı izleyicinin katılabileceği final gecesinde, sona kalan 10 beste seslendirilecek. Gecede, pop müzik sanatçısı Erol Evgin, Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sevenlerine müzik ziyafeti yaşatacak. Büyük finali kaçırmak istemeyen sanatseverler, saat 21.00’den itibaren Halk TV’den canlı olarak izleyebilecek.