Büyük ikramiyenin talihlisi belirlendi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, çekilişte 5 bilen 41 kişi 3 bin 771 lira 45’er kuruş, 4 bilen 1391 kişi 83 lira 75’er kuruş ve 3 bilen 24 bin 396 kişi de 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandığını açıkladı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirtildi. l DHA