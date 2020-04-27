27.04.2020 - 00:02 |
Büyük ikramiyenin talihlisi belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1317’nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 244 bin 683 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, çekilişte 5 bilen 41 kişi 3 bin 771 lira 45’er kuruş, 4 bilen 1391 kişi 83 lira 75’er kuruş ve 3 bilen 24 bin 396 kişi de 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandığını açıkladı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirtildi. l DHA
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