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    HaberlerEge Haberleri Büyük ikramiyenin talihlisi belirlendi
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    27.04.2020 - 00:02 |

    Büyük ikramiyenin talihlisi belirlendi

    Sayısal Loto oyununun 1317’nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 244 bin 683 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

    Büyük ikramiyenin talihlisi belirlendi

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, çekilişte 5 bilen 41 kişi 3 bin 771 lira 45’er kuruş, 4 bilen 1391 kişi 83 lira 75’er kuruş ve 3 bilen 24 bin 396 kişi de 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandığını açıkladı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirtildi. l DHA

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