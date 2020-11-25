25.11.2020 - 14:02 |
Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri günlük olarak edilen sohbetlerin içerisinde sıklıkla yer almaktadır. Ya bir tavsiye, ya bir uyarı veya bir öğüt amaçlı kullanılmaktadır. Atalarımızın deneyimleri, yaşadıklarından çıkardıkları dersler sonucu oluşan bu sözler insanlar için önem arz etmektedir. Büyük lokma ye büyük söz söyle de bunlardan biridir. Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı nedir? Cümle içinde kullanımı nasıldır ve benzeri bilgileri derledik.
Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözü bir insanın bazı olaylar karşısında emin olmadan veya bir garantisi olmadan büyük konuşmaması gerektiğini öğütlemek için oluşturulmuştur.
Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözü bir öğüt verme amaçlı oluşturulmuş atasözüdür. Bu atasözünü anlamı şu şekildedir: Asla emin olmadan önemli şeyler söyleyip utanılacak duruma düşme veya başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin söz söyleme anlamına gelir.
Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Bu hayatta asla büyük lokma ye büyük söz söyleme.