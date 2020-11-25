Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözü bir insanın bazı olaylar karşısında emin olmadan veya bir garantisi olmadan büyük konuşmaması gerektiğini öğütlemek için oluşturulmuştur.

Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözü bir öğüt verme amaçlı oluşturulmuş atasözüdür. Bu atasözünü anlamı şu şekildedir: Asla emin olmadan önemli şeyler söyleyip utanılacak duruma düşme veya başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin söz söyleme anlamına gelir.

Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Bu hayatta asla büyük lokma ye büyük söz söyleme.