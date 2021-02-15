Büyük projeler yolda

İzmir Büyükşehir Meclisi’nde Gaziemir’e 100. Yıl Sanat Merkezi ve Gençlik Merkezi yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. Mülkiyeti Gaziemir Belediyesi’ne ait olan ve Büyükşehir’in fidanlık olarak kullandığı Buca’daki alan ile 3’te 2 hissesi Büyükşehir’e ait olan Gaziemir’deki arsa takas edildi. Atıfbey Mahallesi 2049 ada 1 parseldeki alana 100. Yıl Sanat Merkezi, Irmak Mahallesi 2148 ada 8 parseldeki araziye de Gençlik Merkezi yapılacak. Belediye Başkanı Halil Arda, “Gençlerin çağdaş fikirlerle donatılacağı merkezler, kente değer katacak” dedi.