Büyük Taarruz zaferle taçlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Örgütü’nün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlediği törene katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti meclisi üyeleri, ilçe başkanları, kadın kolları temsilcileri ve il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

‘İşgalciler atıldı’

CHP İl Başkanı Yücel, “26 Ağustos’ta başlayıp Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandırdığı Meydan Muharebesi Cumhuriyet’in kuruluşunun en önemli aşamalarından biridir. O gün dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Anadolu’nun kahraman evlatları işgal kuvvetlerini ve işbirlikçilerini vatan topraklarından attı ve bağımsızlığımıza el uzatanlara gereken cevabı verdi” dedi, 30 Ağustos’un bugün ve yarınların en büyük teminatı olduğunu vurguladı.