Büyük usta anıldı

Usta şair Nâzım Hikmet, aramızdan ayrılışının 57.yıl dönümünde belediyeler tarafından düzenlenen online etkinliklerle anıldı. Bayraklı Belediyesi’nin internet ortamında geçekleştirilen etkinliğe ünlü Şair ve Yazar Ahmet Ümit, Oyuncu, Şair ve Tarihçi Pelin Batu ile Yönetmen Cengiz Özkarabekir konuk oldu. Söyleşide ünlü isimler, birlikte hayata geçirdikleri “Merhaba Güzel Vatanım” filmi üzerinden Nâzım Hikmet’in hayatını anlattı. Nâzım Hikmet’in yazarlık yönünü anlatan Ahmet Ümit, “Nâzım, yaşadığı gibi yazan, olduğu gibi görünen bir yazardı. Yaşamım boyunca Nâzım’ın şiirlerinden çok etkilendim ve bana hep yön verdi” dedi. Edremit Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Gazeteci Necdet Saraç ve Gazeteci Nebil Özgentürk’ün katılımıyla “Nâzım Hikmet’i Anıyoruz” canlı yayın programı gerçekleştirdi.

Dizeleri yankılandı

Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen online anma programında, şair Vedat Araz ve sanatçı Hüseyin Kurtulmaz, büyük ustayı andı. Başkan Erhan Kılıç ve Buca Belediyesi’nin Facebook hesaplarından canlı olarak da yayınlanan etkinlikte şair Araz’ın şiirlerine Kurtulmaz, şarkıları ve Cenk Arslanbuğa ise bağlamasıyla eşlik etti.