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    HaberlerEge Haberleri BÜYÜKKARCI’DAN KAF KAF’A ÖVGÜ
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    26.01.2021 - 00:01 |

    BÜYÜKKARCI’DAN KAF KAF’A ÖVGÜ

    ING Basketbol Süper Ligi’nde Petkimspor’u 85-75 yenerek üst üste 10. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka ikinci sıradaki yerini korurken Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı takımını övdü.

    BÜYÜKKARCI’DAN KAF KAF’A ÖVGÜ

    Çok önemli bir seriye imza attıklarını, hafta sonu konuk edecekleri Tofaş’ı da mağlup ederek 2004-2005 sezonundaki 10 maçlık seriyi 11 maça çıkarmaya çalışacaklarını belirten Büyükkarcı, “Üst üste 10 maç kazanmak kolay iş değil. Takım içi birlik, beraberlik, güçlü sevgi bağları, doğru çalışma bizi bu noktaya getirdi.

    Başantrenörümüz Ufuk Sarıca, Petkim karşısında 300. kez takımımızın başında sahaya çıktı ve bu çok önemli bir istikrar” dedi.

    HEDEF SULTANLAR LİGİ

    Basketbol gibi voleybolda da Antrenör Reşat Yazıcıoğulları önderliğinde güzel bir sezon geçiren Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısına deplasmanda 3-1 yendiği Çanakkale Belediye karşılaşmasıyla başladı. Zirvenin sadece 1 puan gerisinde liderlik yarışı verdiklerini belirten Turgay Büyükkarcı, “5 yıldır istikrarlı bir şekilde görev yapan Şube Başkanımız Serkan Ergüven ve ekibini kutluyorum.

    Son derece deneyimli Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ile hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam. Kızlarımız sezon sonunda Sultanlar Ligi’ne çıkarak camiamızın özlemini giderecek” dedi.

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