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    28.04.2020 - 07:00 |

    Büyüklere spor küçüklere masal

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kovid-19’la mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

    Büyüklere spor küçüklere masal

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kovid-19’la mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çalışmalarını salgın son bulana kadar aynı titizlikle sürdüreceklerini dile getiren Kırgöz, “Pazaryerlerinde özel önlemler aldık, girişlerinde dezenfektan makinelerimizi kurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen destekle birlikte toplam 25 bin adet maske, 25 bin adet eldiven, 650 litre el dezenfektanı dağıtıldı” dedi.

    1500 yardım kolisi

    ‘Birlikte Dikili Dostluk Köprüsü’ kampanyasıyla 1.500 yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduklarını kaydeden Kırgöz, evde kalan vatandaşlar için de adım attıklarını belirtti,“Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde ‘Evde kal ama sporsuz kalma’ sloganıyla Dikili Belediyesi pilates eğitmenimiz tarafından spor etkinliklerini başlattık. Ayrıca 23 Nisan 2020 tarihinden itibaren çocuklarımız için sosyal medya hesaplarımızdan ‘Küçüklere Masallar’ etkinliğine de başladık. Salı ve Perşembe günleri 11.30’da çocuklarımız masal dinleyerek vakit geçiriyor” dedi.

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