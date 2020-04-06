Büyüklere sudoku

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda paketlerine yetişkinler için sudoku, çocuklar için de yeni hikâye kitapları ekledi. Büyükşehir bulmaca kitaplarıyla stres ve alzheimer riskini azaltmayı, hafızayı güçlendirmeyi ve evlerinde zaman geçiren yurttaşlara moral desteği sağlamayı amaçlıyor.