‘Büyükleri aramayı unutmayın!’

Sanal da olsa bayramlaşmanın önemine değinen Onat, “Çocuklarına, torunlarına hasret olan aile büyüklerin yanlarında olduğumuzu hissettirebilirz. Önceden özenle hazırlanmış, tüm ailenin bir arada olduğu kısa bir kutlama videosu gönderebiliriz. Ayrıca yine güzel giysilerimizi giyip onları bayram sabahı görüntülü arayabiliriz, sanal da olsa kahvaltımızı ekranların karşısında birlikte yapabiliriz” dedi.