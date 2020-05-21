21.05.2020 - 00:00 |
‘Büyükleri aramayı unutmayın!’
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, bayramda sokağa çıkma yasağı nedeniyle çoğu kişinin aile büyükleriyle bir arada olamayacağını belirtti.
Sanal da olsa bayramlaşmanın önemine değinen Onat, “Çocuklarına, torunlarına hasret olan aile büyüklerin yanlarında olduğumuzu hissettirebilirz. Önceden özenle hazırlanmış, tüm ailenin bir arada olduğu kısa bir kutlama videosu gönderebiliriz. Ayrıca yine güzel giysilerimizi giyip onları bayram sabahı görüntülü arayabiliriz, sanal da olsa kahvaltımızı ekranların karşısında birlikte yapabiliriz” dedi.