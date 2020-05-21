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    HaberlerEge Haberleri ‘Büyükleri aramayı unutmayın!’
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    21.05.2020 - 00:00 |

    ‘Büyükleri aramayı unutmayın!’

    Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, bayramda sokağa çıkma yasağı nedeniyle çoğu kişinin aile büyükleriyle bir arada olamayacağını belirtti.

    ‘Büyükleri aramayı unutmayın!’

    Sanal da olsa bayramlaşmanın önemine değinen Onat, “Çocuklarına, torunlarına hasret olan aile büyüklerin yanlarında olduğumuzu hissettirebilirz. Önceden özenle hazırlanmış, tüm ailenin bir arada olduğu kısa bir kutlama videosu gönderebiliriz. Ayrıca yine güzel giysilerimizi giyip onları bayram sabahı görüntülü arayabiliriz, sanal da olsa kahvaltımızı ekranların karşısında birlikte yapabiliriz” dedi.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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