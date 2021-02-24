Büyükşehir, 5 bin sağlıkçıyı taşıdı...

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçlarıyla taşıyor. 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün hizmet veren 20 araç, 8 Şubat’tan bu yana 5 bin 441 kişiyi taşıdı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Sağlık emekçileri için ne yapsak az. Onların fedakarlıkları ödenemez” dedi.