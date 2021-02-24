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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir, 5 bin sağlıkçıyı taşıdı...
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    24.02.2021 - 00:03 |

    Büyükşehir, 5 bin sağlıkçıyı taşıdı...

    Koronavirüs salgınıyla mücadele özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek için Muğla Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz servis hizmetine devam ediyor.

    Büyükşehir, 5 bin sağlıkçıyı taşıdı...

    Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçlarıyla taşıyor. 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün hizmet veren 20 araç, 8 Şubat’tan bu yana 5 bin 441 kişiyi taşıdı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Sağlık emekçileri için ne yapsak az. Onların fedakarlıkları ödenemez” dedi.

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