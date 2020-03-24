24.03.2020 - 00:03 |
Büyükşehir, 900 ton dezenfektan kullandı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs salgını nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde bugüne kadar 900 ton dezenfektan kullandı.
Bir yandan dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ederken diğer yandan da belediye ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşların gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.