10.02.2020 - 00:02 |
Büyükşehir ekipleri Bodrum’u dinledi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Başkan Osman Gürün’ün talimatıyla başlayan ve Büyükşehir Muğla’yı dinliyor” projesi kapsamında, Bodrum’daki STK ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Bugüne kadar 33 ziyaret gerçekleştiren heyet, istek ve talepleri ilgili birimlere yönlendiriyor.
İdlib'e yine saldırıSuriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.