Büyükşehir ekipleri Bodrum’u dinledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Başkan Osman Gürün’ün talimatıyla başlayan ve Büyükşehir Muğla’yı dinliyor” projesi kapsamında, Bodrum’daki STK ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Bugüne kadar 33 ziyaret gerçekleştiren heyet, istek ve talepleri ilgili birimlere yönlendiriyor.